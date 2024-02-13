Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te bir kişi dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldürdü

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:31 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te bir kişi dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Geylani Mahallesi 20. Cadde'deki evde, Cemal Y. (58) ile dini nikahlı eşi Gülhan Korkmaz (50) ve Korkmaz'ın oğlu Kasım Akkurt (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Cemal Y, yanındaki tabancayla Korkmaz ve Akkurt'a ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, Korkmaz ve Akkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Anne-oğulun cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Polis ekipleri Cemal Y'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        Sel tehlikesi!
        Sel tehlikesi!
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te valizinde uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı
        Gaziantep'te valizinde uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı
        Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili aranan firari hük...
        Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili aranan firari hük...
        Doç. Dr. Destek, başarılı ekonomistler arasına girdi
        Doç. Dr. Destek, başarılı ekonomistler arasına girdi
        Gaziantep'te skuter sürücüsü genç kızın ölümüne neden olan zanlının yargıla...
        Gaziantep'te skuter sürücüsü genç kızın ölümüne neden olan zanlının yargıla...
        Gaziantep FK'nin 7 maçlık galibiyet hasreti sona erdi
        Gaziantep FK'nin 7 maçlık galibiyet hasreti sona erdi
        Gaziantep'te "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu sahnelendi
        Gaziantep'te "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu sahnelendi