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        Doç. Dr. Destek, başarılı ekonomistler arasına girdi

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Destek, "RePEc" (Research Papers in Economics) platformunun Ocak 2024'de yayınladığı ve dünyanın en başarılı ekonomistlerinin bulunduğu listede yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 16:25 Güncelleme: 12.02.2024 - 16:29
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        Doç. Dr. Destek, başarılı ekonomistler arasına girdi
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Destek, "RePEc" (Research Papers in Economics) platformunun Ocak 2024'de yayınladığı ve dünyanın en başarılı ekonomistlerinin bulunduğu listede yer aldı.

        GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, "RePEc"platformu 13 bin 986 ekonomistin akademik yayın sayıları, dergilerin etki faktörleri, yayınlara yapılan atıf sayıları ve yayınların okunma sayıları gibi faktörlerini değerlendirdiği liste hazırladı.

        Geçtiğimiz ayda kamuoyuna sunulan ve 200 araştırmacının yer aldığı listede GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Destek de 54. sırada yer aldı.

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