Gaziantep FK'nin 7 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Gaziantep FK, 7 maç sonra galip geldi.

Süper Lig'deki son galibiyetini 18. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek elde eden kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 7 karşılaşmada 5 beraberlik aldı, 2 mağlubiyet yaşadı.

Dün deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK, 7 maç sonra galip gelmeyi başardı.

- Dragus, takımı sırtlamaya devam ediyor

Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Dragus, dün attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı. İlk defa bir karşılaşmada iki gol atan ve takımın en skorer oyuncusu konumunda olan Dragus'un bir de asisti bulunuyor.

Gaziantep FK, Dragus'un gol attığı 9 karşılaşmada sadece Trabzonspor maçında yenilgi yaşadı.

- Deian Sorescu siftah yaptı

Ara transfer döneminde Polonya Ligi takımlarından Rakow'dan transfer edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Deian Sorescu, son 5 lig maçında görev aldı.

Dünkü karşılaşmada 89. dakikada Dragus'un yerine oyuna dahil olan Rumen futbolcu, Gaziantep FK'de ilk golünü atarak siftah yaptı.

- Bu sezon İstanbulspor'a puan kaybetmedi

İstanbulspor ile şimdiye kadar ligde 4 kez karşı karşıya gelen Gaziantep FK, bu maçlardan 2 galibiyet birer mağlubiyet ve beraberlik aldı.

Rakibini sezonun ilk yarısında evinde 2-0, ikinci yarısında ise deplasmanda 3-1 yenen Güneydoğu temsilcisi böylelikle bu sezon rakibine puan kaybetmemiş oldu.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü evinde Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.