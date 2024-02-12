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        Gaziantep FK'nin 7 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Gaziantep FK, 7 maç sonra galip geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 10:10 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:10
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        Gaziantep FK'nin 7 maçlık galibiyet hasreti sona erdi
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Gaziantep FK, 7 maç sonra galip geldi.

        Süper Lig'deki son galibiyetini 18. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek elde eden kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 7 karşılaşmada 5 beraberlik aldı, 2 mağlubiyet yaşadı.

        Dün deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK, 7 maç sonra galip gelmeyi başardı.

        - Dragus, takımı sırtlamaya devam ediyor

        Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Dragus, dün attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı. İlk defa bir karşılaşmada iki gol atan ve takımın en skorer oyuncusu konumunda olan Dragus'un bir de asisti bulunuyor.

        Gaziantep FK, Dragus'un gol attığı 9 karşılaşmada sadece Trabzonspor maçında yenilgi yaşadı.

        - Deian Sorescu siftah yaptı

        Ara transfer döneminde Polonya Ligi takımlarından Rakow'dan transfer edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Deian Sorescu, son 5 lig maçında görev aldı.

        Dünkü karşılaşmada 89. dakikada Dragus'un yerine oyuna dahil olan Rumen futbolcu, Gaziantep FK'de ilk golünü atarak siftah yaptı.

        - Bu sezon İstanbulspor'a puan kaybetmedi

        İstanbulspor ile şimdiye kadar ligde 4 kez karşı karşıya gelen Gaziantep FK, bu maçlardan 2 galibiyet birer mağlubiyet ve beraberlik aldı.

        Rakibini sezonun ilk yarısında evinde 2-0, ikinci yarısında ise deplasmanda 3-1 yenen Güneydoğu temsilcisi böylelikle bu sezon rakibine puan kaybetmemiş oldu.

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü evinde Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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