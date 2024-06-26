Uşak'ta silahlı çatışma anı kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta çıkan silahlı çatışma sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Elmalıdere Mahallesi Birinci Elmalı Sokak'ta bir kişinin pompalı tüfekle vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ekiplerce yapılan incelemelerde pompalı tüfekle vurulan kişinin Emrah Bozbey olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Bozbey ve yanındaki iki kişiye bir otomobilden ateş açıldığını, Bozbey'in de otomobildekilere tabancayla karşılık verdiğini tespit etti. Polis ekipleri, olayın ardından otomobildekilerden E.E'nin yaralandığını ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiğini, G.S'nin de aynı otomobille kaçtığını belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından Bozbey'in yanında bulunan B.D. ve H.B'yi gözaltına aldı. Taraflar arasında husumet bulunduğu öğrenildi.