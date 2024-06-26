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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı - 26 Haziran Hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Giresun, Rize, Artvin, Ordu ve Trabzon'da kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'da kuvvetli poyraz etkili olacak. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerine düşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 07:31 Güncelleme: 26.06.2024 - 07:31
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        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Tokat, Van’ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 38°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 25°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 28°

        Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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