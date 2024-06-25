Özge Ulusoy: Babamın ölümüne sebep olduğu kanıtlandı

Daha önce yaptığı açıklamada cezayı yetersiz bulduğunu açıklayan Özge Ulusoy, mahkeme öncesi içini dökmüştü.

"YANIMIZDA OLUN NE OLUR"



Babasının vefatının ardından zor zamanlar geçiren Özge Ulusoy, sevenlerinin yanında olmalarını ve dua etmelerini isteyerek şu ifadeleri kullanmıştı: 25 Haziran sabahı İstinaf Mahkemesi'nde duruşmamız var. Babam Haydar Ulusoy'u yaya geçidinde frene dahi basmadan hız sınırının üstündeyken öldürüp bir de suçu üstüne atmaya çalışan sanığın hak ettiği cezayı alması adaletin yerini bulması, babamın huzurla uyuyabilmesi, bizler için dua eder misiniz? 1.5 yıldır adaleti yanıltmaya çalışan bu insanlarla mücadele ediyoruz. Artık çektiğimiz acısının adaletin yerine gelmesiyle bir nebze de olsa hafiflemesini istiyoruz. Babam gitti bir daha dönmeyecek biliyoruz ama adalet hepimize lazım. Onun bu dünyadan gidişinin böyle haksızca olmasına yüreğimiz dayanmaz. Yanımızda olun, ne olur... Duanızı gönderin, duanın gücüne inanıyorum.