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        Haberler Magazin Özge Ulusoy: Babamın ölümüne sebep olduğu kanıtlandı - Magazin haberleri

        Özge Ulusoy: Babamın ölümüne sebep olduğu kanıtlandı

        Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 4 Aralık 2022'de Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışırken E.N.'nin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Bugün İstinaf Mahkemesi'ndeki duruşma sonrasında Özge Ulusoy, "Babamın E.N.'nin ölümüne sebep olduğu kanıtlandı. Sanık vekillerinin beyanda bulunmak için süre istemesi üzerine duruşma karar verilmek üzere eylül ayına ertelendi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 16:42 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:42
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        4 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda E.N., cipiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Haydar Ulusoy'a çarpmıştı. Ağır yaralanan Ulusoy, hastanede 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Haydar Ulusoy'a çarparak ölümüne neden olduğu E. N., 3 yıl, 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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        Özge Ulusoy, bugün İstinaf Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrasında açıklama yaptı. Ulusoy, davayla ilgili şunları söyledi: Babamızın vefatıyla sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili sanığın taksirle ölüme neden olma suçundan hapis cezasına hükmedildiği ilk derece mahkemesinin kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nce tekrar incelemeye tabi tutuldu. Bugünkü duruşmada mahkeme, suçun cezasını artırıcı neden olan 'bilinçli taksir' ile öldürme suçuna ilişkin sanığa ek savunma verdi.

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        Ek savunma sonrası savcılık, sanığın yaya geçidinden geçen babamızı ezebileceğini öngörmesine rağmen, aracını sürdüğünden yola çıkarak şükürler olsun ki kendisinin 'bilinçli taksir' hükümlerinden cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

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        Sanık vekillerinin beyanda bulunmak için süre istemesi üzerine duruşma karar verilmek üzere eylül ayına ertelendi.

        Canım babamı kaybettiğimizden beri tanıdığım tanımadığım dualarıyla enerjileriyle hep yanımda olan binlerce sevenime çok teşekkür ediyorum. Her duruşmada bana yolladığınız on binlerce mesajdan hepinizin güzel enerjilerini hep hissettim. Sanığın ve yanındakilerin olay olduğu günden itibaren yalanlarıyla babamı suçlayıp adaleti kandırmaya çalışmaları hiçbir sonuç vermedi ve sanığın kazayı önleyebileceğini öngörmesine rağmen suçu işleyip babamın ölümüne sebep olduğu kanıtlandı.

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        Daha önce yaptığı açıklamada cezayı yetersiz bulduğunu açıklayan Özge Ulusoy, mahkeme öncesi içini dökmüştü.

        "YANIMIZDA OLUN NE OLUR"

        Babasının vefatının ardından zor zamanlar geçiren Özge Ulusoy, sevenlerinin yanında olmalarını ve dua etmelerini isteyerek şu ifadeleri kullanmıştı: 25 Haziran sabahı İstinaf Mahkemesi'nde duruşmamız var. Babam Haydar Ulusoy'u yaya geçidinde frene dahi basmadan hız sınırının üstündeyken öldürüp bir de suçu üstüne atmaya çalışan sanığın hak ettiği cezayı alması adaletin yerini bulması, babamın huzurla uyuyabilmesi, bizler için dua eder misiniz? 1.5 yıldır adaleti yanıltmaya çalışan bu insanlarla mücadele ediyoruz. Artık çektiğimiz acısının adaletin yerine gelmesiyle bir nebze de olsa hafiflemesini istiyoruz. Babam gitti bir daha dönmeyecek biliyoruz ama adalet hepimize lazım. Onun bu dünyadan gidişinin böyle haksızca olmasına yüreğimiz dayanmaz. Yanımızda olun, ne olur... Duanızı gönderin, duanın gücüne inanıyorum.

        #özge ulusoy
        #Haydar Ulusoy
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