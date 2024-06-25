Fenerbahçe'den Niclas Füllkrug bombası!
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na talip olan Borussia Dortmund'dan golcü isim Niclas Füllkrug'u istedi. İşte detaylar...
Yeni sezona Jose Mourinho önderliğinde başlayan Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertliler, Almanya'nın EURO 2024 kadrosunda yer alan Borussia Dortmund forması giyen Niclas Füllkrug kadrosuna katmak istiyor. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.
Niclas Füllkrug'un Dortmund ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
EURO 2024'te Almanya formasıyla 3 maçta 2 gol atan 31 yaşındaki golcü, geçen sezon Bundesliga'da Dortmund formasıyla 31 maçta 12 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
Transfermarkt verilerine göre Füllkrug'ün piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.