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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Montella'dan Arda Güler açıklaması: Çekya maçında oynayacak mı? - Futbol Haberleri

        Montella'dan Arda Güler açıklaması: Çekya maçında oynayacak mı?

        EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında oynanacak Çekya maçı öncesi A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 20:16 Güncelleme: 25.06.2024 - 20:16
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        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Volkspark Stadı'nda Çekya ile oynayacakları Avrupa Futbol Şampiyonası maçına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

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        ARDA GÜLER'İN SON DURUMU

        "Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıkmasına ben karar vermedim, doktorumuz ve personelimiz karar verdi. Risk almadan oynayabileceği bir süre vardı ve o kadar oynadı. Arda'yı riske etmemek adına 2 gündür belli antrenmanları yapıyor."

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        ''DESTEKLEMEK LAZIM''

        "Gerçek taraftarlarımız ilk düdükten, son düdüğe kadar bizi destekleyecektir. Eleştirenlere hatırlatmak isterim ki bu bizim ülkemiz. Başka bir milli takım yok. Bu takım Türkiye'yi temsil ediyor. Bu çocuklar bizim yüzümüzü güldürdü ve desteklemek lazım."

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        ''BASKI İŞİMİZİN PARÇASI''

        "30 yılı aşkın süredir baskı altındayım. Baskı bizim işimizin parçasıdır. Pozitif bir baskı bu. Biz pozitif bir başarı elde etmek için çabalıyoruz. Amacımız gruptan çıkmak. Yarın önemli bir fırsatımız var. İş bize kalmış durumda."

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        ''BİZ TEK VÜCUT OLDUK''

        "Milli takımda 12-13 yıldır bulunan oyuncular, bize bu takımın parçası oldukları en iyi takım olduklarını söylüyorlar. Biz tek vücut olduk ve dikkatimizin dağılmasına izin vermeyeceğiz. Biz başka takımların sonuçlarına bel bağlamış değiliz."

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        ''DAHA AZ SÜRE ALMIŞ OYUNCULAR DA VAR''

        "Altay Bayındır bu sezon çok az oynamış olmasına rağmen Portekiz maçında neden Uğurcan Çakır oynamadı?"

        "Antipatik bir cevap vermek istemiyorum ama daha az süre almış oyuncularımız da var mevcut kadroda. Bunu sadece Altay için söylemek doğru değil."

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        ''KARARI BİRLİKTE VERDİK''

        "Portekiz maçında Arda Güler'in ilk 11'de başlamaması kararını sağlık ekibimiz, doktorumuz ve oyuncuyla birlikte verdik."

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        ''BAŞKA MİLLİ TAKIM YOK''

        "Eleştirenlere hatırlatmak isterim ki bu bizim milli takımımız. Başka bir milli takım yok. Bu takım Türkiye'yi temsil ediyor. Bu çocuklar bizim yüzümüzü güldürdü ve desteklememiz lazım."

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        ''3 TANE GARANTİ KALECİMİZ VAR''

        "Bizim 3 tane harika kalecimiz var ama birini seçtiğimizde diğerleri üzülecek. Ama bu tatlı bir problem tabi. 3 tane bizim için garanti olan kalecimiz var."

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