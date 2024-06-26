Niğde'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Niğde'de kamyon, otomobil ve TIR'ın çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

D-750 karayolu Pozantı-Ulukışla arası Darboğaz mevkisinde Mehmet Yaşar Kılınç (66) idaresindeki otomobil, H.K. yönetimindeki kamyon ve Ü.Ç'nin kullandığı TIR çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ AA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü Kılınç ile eşi Vesile (57) ve kızı Ebru Kılınç (29) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Eymen ve Ekim Kılınç ile TIR sürücüsü ve aynı araçtaki bir kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Ulukışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü.