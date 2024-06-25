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        Gaziantep'te alışveriş merkezindeki bir iş yerinde eylem yapan 9 kişi yakalandı

        Gaziantep'te alışveriş merkezindeki bir iş yerine girerek eylem yapan 9 kişi polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 21:19 Güncelleme: 25.06.2024 - 21:19
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        Gaziantep'te alışveriş merkezindeki bir iş yerinde eylem yapan 9 kişi yakalandı
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        Gaziantep'te alışveriş merkezindeki bir iş yerine girerek eylem yapan 9 kişi polis tarafından yakalandı.

        Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şehitkamil ilçesinde bir grubun AVM girişinde bulunan iş yerine 23 Haziran saat 21.00 sıralarında girerek eylem yapmaları ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, eylemi gerçekleştiren 9 şahıs yakalanmış ve haklarında hukuki süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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