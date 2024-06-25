İngiltere: 0 - Slovenya: 0 | MAÇ SONUCU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu üçüncü maçında İngiltere ile Slovenya kozlarını paylaştı. Köln Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.

Bu sonuçla birlikte İngiltere, EURO 2024 C Grubu'nu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Slovenya ise topladığı 3 puanla en iyi üçüncüler arasına girerek adını son 16 turuna yazdırdı.

EURO 2024 D Grubu'nun ikincisi ise Danimarka oldu.

İNGİLTERE'NİN RAKİBİ A MİLLİ TAKIM'IN GRUBUNDAN OLACAK

C Grubu'nu lider tamamlayan İngiltere, A Milli Takımı'nın yer aldığı F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan takım ile eşleşecek.

A Milli Takım, Çekya'ya yenilmesi ve Gürcistan'ın Portekiz'i yenememesi durumunda grubunu üçüncü sırada tamamlayacak. Türkiye'nin en iyi üçüncüler arasında yer alması durumundaki rakibi İngiltere olacak. A Milli Takım; eğer Çekya'ya yenilmezse ve Gürcistan, Portekiz'i yenemezse grubu ikinci sırada tamamlayacak ve Avusturya ile eşleşecek. C GRUBU'NDA SON PUAN DURUMU 1- İngiltere (5) 2- Danimarka (3) 3- Slovenya (3) 4- Sırbistan (2) REKABETTE İNGİLTERE'NİN YENİLGİSİ YOK İngiltere, rakibiyle daha önce oynadığı karşılaşmaların hiçbirini kaybetmedi. İki ülke 7 kez karşı karşıya gelirken, İngiltere 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.