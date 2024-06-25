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        Haberler Gündem İstanbul Kadıköy’de restoranın asma tavanı çöktü - En Son Haberler | Son dakika haberleri

        Kadıköy’de restoranın asma tavanı çöktü

        Kadıköy'de bir apartmanın giriş katında bulunan restoranın asma tavanı çöktü. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 23:53 Güncelleme: 26.06.2024 - 00:04
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        Kadıköy'de restoranın asma tavanı çöktü
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        Olay, saat 21.40 sıralarında Caddebostan Mahallesi, Caddebostan Pasajı sokakta bulunan bir binanın giriş katında bulunan restoranda meydana geldi.

        ASMA TAVAN GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ!

        İçeride müşterilerin bulunduğu sırada iş yerinin asma tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda bir kişi yaralandı.

        YARALANANLARIN TEDAVİSİ OLAY YERİNDE YAPILDI

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        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çöken asma tavanın parçalarından dolayı yaralananların tedavisi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı

        BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Bir kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Kadıköy
        #Caddebostan
        #haberler
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