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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler - Futbol Haberleri

        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler

        Türkiye, 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile son grup maçını oynayacak. Türkiye, bu maçta 1 puan alırsa, Gürcistan - Portekiz maçının sonucuna bakılmaksızın grubu ikinci sırada tamamlayarak gruptan çıkacak. Türkiye grubu ikinci bitirirse, son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile karşılaşacak. İşte Türkiye - Çekya maçı öncesi tüm detaylar ...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.06.2024 - 22:32 Güncelleme: 25.06.2024 - 22:35
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        A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında yarın Çekya ile karşılaşacak.

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek. Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'da başlayacak.

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        Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı. F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi. Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip. Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Gelsenkirchen'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

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        GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI

        Milliler, 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile son grup maçını oynayacak. Türkiye, bu maçta 1 puan alırsa, Gürcistan-Portekiz maçının sonucuna bakılmaksızın grubu ikinci sırada tamamlayarak gruptan çıkacak. Portekiz, Türkiye ve Çekya karşısında aldığı galibiyetlerle gruptan lider çıkmayı garantiledi. Türkiye grubu ikinci bitirirse, son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile karşılaşacak. Türkiye, grubu ikinci sırada tamamlarsa son 16 turu maçını 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.

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        Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip. Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

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        EN İYİ ÜÇÜNCÜ

        EURO 2024'te en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kalabilecek. Türkiye, 3 puan ve averajıyla bu "en iyi dört" üçüncü arasına girerse, B Grubu'nun lideri İspanya veya C Grubu'nun lideriyle karşılaşacak. İspanya, grubunu lider tamamlamayı garantiledi. C Grubu'nda liderlik yarışı İngiltere, Danimarka ve Slovenya arasında devam ediyor. Türkiye, bu durumda 30 Haziran'da Köln veya Gelsenkirchen'de oynayacak.

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