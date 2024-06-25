Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler

EN İYİ ÜÇÜNCÜ

EURO 2024'te en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kalabilecek. Türkiye, 3 puan ve averajıyla bu "en iyi dört" üçüncü arasına girerse, B Grubu'nun lideri İspanya veya C Grubu'nun lideriyle karşılaşacak. İspanya, grubunu lider tamamlamayı garantiledi. C Grubu'nda liderlik yarışı İngiltere, Danimarka ve Slovenya arasında devam ediyor. Türkiye, bu durumda 30 Haziran'da Köln veya Gelsenkirchen'de oynayacak.