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        İSO 500'de Gaziantep'ten 29 firma yer aldı

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" içinde Gaziantep'ten 29 firmanın yer aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:37 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:37
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        İSO 500'de Gaziantep'ten 29 firma yer aldı
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        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" içinde Gaziantep'ten 29 firmanın yer aldığını bildirdi.

        Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'in İSO 500-2022 yılı araştırmasında 28 olan firma sayısının 2023'te 29'a yükseldiğini ve Gaziantep'in iller bazında ise 5'inci sırada yer aldığını ifade etti.

        Listede yer alan firmaları tebrik eden Ünverdi, şunları kaydetti:

        "6 Şubat 2023'te şehrimizde ve bölgemizde meydana gelen deprem felaketinin yıkıcı etkileri başta olmak üzere küresel sorunlarla mücadele eden firmalarımızın sergilediği performans, kent ve ülke ekonomimizin büyümesine ve kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır.

        Sorunlarımız olsa da yeşil üretime geçiş ve dijitalleşme geri planda kalacak bir konu değildir. Özellikle ihracatçı firmalarımızın sürdürülebilirliliği için bunlar birer zorunluluktur. Bu doğrultuda önemli mesafeler kat eden firmalarımız var ve bizim hedefimiz omuz omuza verip bu süreci hep birlikte başarmaktır. Gaziantep Sanayi Odası olarak sürdürülebilir sanayi için, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, verimli üretim, yapay zeka, e-ticaret konularında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu sayede İSO 500 listesindeki firma sayımızı daha da artıracağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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