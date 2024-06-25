Mehmet Büyükekşi: Arda da Montella da iddialara gülüp geçiyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama ve Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri ile Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takımımızın Hannover'de bulunan kamp tesislerinde basın mensupları ile bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında basına açık olarak yapılan antrenmanı, TFF Başkanı Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte izleyen Türk medya kuruluşlarının yöneticileri ve çalışanları, daha sonra Başkan Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile sohbet etti. REKLAM BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ: HEDEF SON 16 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sohbet toplantısında yaptığı konuşmada, "İlk hedefimiz gruptan çıkarak son 16'ya kalmak. Gürcistan maçını kazanarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na galibiyetle başladık. İkinci maçımızı kaybettik ancak ilk maçta elde ettiğimiz üç puan, Çekya maçında son 16'ya kalabilmemiz için galibiyet ya da beraberliğin yeterli olmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

"TAKIMDA UYUM ÜST DÜZEYDE" A Milli Takımımızdaki birlik ve beraberlik ruhunun önemini vurgulayan Başkan Büyükekşi, "A Milli Takım kampımızda Almanya'nın en iyi tesislerinden birinde son derece iyi koşullarda çalışıyor takımımız. Birliktelikleri ve arkadaşlıkları da üst düzeyde. Teknik Direktörümüz Montella'ya ve takımımıza güveniyor, Çekya maçını da kazanacaklarına yürekten inanıyoruz." şeklinde konuştu. "TURNUVANIN EN İYİ TARAFTARINA SAHİBİZ" Almanya'daki taraftar desteğinden övgüyle bahseden Başkan Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Almanya’da ve Avrupa’da çevre ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarımızın milli takıma yoğun bir ilgisi var. Her maçtan önce yapılan 'fan walk' organizasyonlarında kırmızı-beyaz milli takım formalarıyla ve Türk bayraklarıyla 50 bine yakın vatandaşımız stadyuma yürüyor. Stadyumu tıklım tıklım dolduruyor. Dortmund stadını kırmızı ve beyaza boyadık, şimdi sıra Hamburg stadını kırmızı ve beyaza boyamakta." REKLAM

"ARDA SOSYAL MEDYADA YAZILAN YALANLARA GÜLÜP GEÇİYOR" Montella ve futbolcular arasındaki bağın çok güçlü olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükekşi, "Teknik direktörümüz Montella ile tüm oyuncularımız arasında son derece iyi bir iletişim var. Bunun aksi bir hava varmış gibi dezenformasyon ile manipülasyon yapmaya çalışanlara hep birlikte gülüp geçiyoruz. Arda da, Montella da gülüp geçiyor." diyerek sözlerini noktaladı. İBRAHİM BURKAY: BAŞARILARIMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama ve Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay konuşmasında, "EURO 2024 grup elemelerinde tarihinde ilk kez grubunu lider tamamlayarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na play-off oynamadan geldik. Yine tarihimizde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na galibiyetle başladık. 16 yıl sonra Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruptan çıkarak başarımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.