Erzurum'da olay, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde meydana geldi. SUV tipi aracıyla bir sitenin garajından çıkan T.D. (66), yolda oturan Betül-Ahmet Cellat çiftinin çocuğu olan Alparslan Cellat'a (5) çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ DHA'da yer alan habere göre Eymen A.Y.'nin de ayağından yaralı olarak kurtulduğu kazada aracın altında kalan Alparslan Cellat, olay yerinde hayatını kaybetti.

CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alparslan Cellat'ın cansız bedeni olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı. Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, küçük çocuğun yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Araç sürücüsü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"ANNE BAYILACAĞIM GALİBA" Kaza sonrası çok sayıda vatandaş olay yerine toplandı. Görüntülerde bir çocuğun olay yerine bakmamasını istediği annesinin, "Öldü annem öldü. Tamam annem çocuğa bakmayacağım" diye verdiği cevabı yer alıyor. Kaza bölgesinden ayrılmak istediğini dile getiren çocuk, "Bayılacağım galiba" diyerek annesini uyarıyor.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Alparslan için Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Baba Ahmet Cellat'ın güçlükle ayakta durduğu cenazeye ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Cellat'ın cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.