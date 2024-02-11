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        Gaziantep'te çöpten yiyecek topladığı iddia edilen kadının 26 suç kaydı çıktı

        Gaziantep'te çöpten yiyecek topladığına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kadının dilenci olduğu ve 26 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 14:30 Güncelleme: 11.02.2024 - 14:30
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        Gaziantep'te çöpten yiyecek topladığı iddia edilen kadının 26 suç kaydı çıktı
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        Gaziantep'te çöpten yiyecek topladığına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kadının dilenci olduğu ve 26 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

        Şehitkamil ilçesinde bir kadının çöp konteynerin önünde yiyecek topladığına ve ağladığına dair görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Yapılan incelemenin ardından görüntülerdeki kadının Yeliz G. (39) olduğu ve başta "dolandırıcılık, tehdit, fuhşa teşvik, hırsızlık" olmak üzere toplam 26 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

        Ayrıca Yeliz G'ye birçok defa dilenmekten ve çevreye rahatsızlık vermekten idari para cezasının verildiği de tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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