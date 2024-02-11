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        Gaziantep'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 12:59 Güncelleme: 11.02.2024 - 13:01
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        Gaziantep'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden yıkılan evlerinin enkazın 113 saat sonra yaralı olarak çıkarılan Alihan Yılmaz'a ait İstasyon Caddesi'ndeki tamirci dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Alihan Yılmaz, AA Muhabirine, 6 Şubat depremlerinde 113 saat sonra enkazdan sağ çıktığını anımsattı.

        Depremde anne, baba ve bir kardeşini kaybettiğini belirten Yılmaz, "Ailemi kaybettim. Kurtarıldığım depremin yıl dönümünde bir yıl sonra da işyerim yandı. Bundan sonraki planım da yeni bir yere geçip düzenimi kurmak istiyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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