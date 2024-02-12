Gaziantep'te skuter sürücüsü genç kızın ölümüne neden olan zanlının yargılanması sürdü

Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde, 12 Nisan 2022'de O.S. idaresindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, elektrikli skuterle giden Ezgi Alya Yiğit (17) ve arkadaşı Şimal Toprak'a (17) çarpmıştı. Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit hayatını kaybetmiş, yaralanan Toprak ise tedavi altına alınmıştı.

Toprak, ifadesinde etrafı kontrol ederek yola çıktıklarını, ilerlerken aracın arkadan gelerek kendilerine çarptığını söyledi.

Mahkemede, ailenin avukatı Ahmet Ergin Sözen'in bir önceki duruşmada yaptığı talep üzerine kazada yaralanan Şimal Toprak dinlendi.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık O.S. katılmadı, maktul Ezgi Alya Yiğit'in ailesi ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Gaziantep'te otomobiliyle çarptığı skuter sürücüsü genç kızın ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

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