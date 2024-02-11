Gaziantep'te "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu sahnelendi

Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın da aralarında yer aldığı 110 sanatçının hürlerini sergilediği oyunu yüzlerce vatandaş izledi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyun Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Cumhuriyet'in kuruluşunu konu ediniyor.

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