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        Dini nikahla yaşadığı kadın ile oğlunu öldürdü

        GAZİANTEP'te, Cemal Y. (58), tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Gülhan Korkmaz (50) ile onun oğlu Kasım Akkurt'u (26) tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:57 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:00
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        Dini nikahla yaşadığı kadın ile oğlunu öldürdü
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        GAZİANTEP'te, Cemal Y. (58), tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Gülhan Korkmaz (50) ile onun oğlu Kasım Akkurt'u (26) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, gece geç saatlerde Geylani Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Y. ile bir ay önce dini nikahla birlikte yaşamaya başladığı Gülhan Korkmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartıma, Gülhan Korkmaz'ın oğlu Kasım Akkurt'un da dahil olmasıyla büyüdü. Tartışma sırasında Cemal Y. üzerindeki tabanca ile Gülhan Korkmaz ve oğlu Kasım Akkurt'a ateş açarak kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Gülhan Korkmaz ile Kasım Akkurt'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Cemal Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

        2024-02-13 11:57:28

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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