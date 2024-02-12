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        Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili aranan firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasına ilişkin davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 17:19 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:19
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        Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili aranan firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasına ilişkin davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kırsal Köksalan Mahallesi'nde mahalli idareler seçimlerinde yaşanan muhtarlık kavgasında muhtar adayı ile 2 kardeşin öldürülmesi, 6 kişinin de yaralanmasıyla ilgili davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan V.O'nun aynı mahallede samanlıkta saklandığını belirledi.

        Buraya düzenlenen operasyonla yakalanan V.O, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Olay

        Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde çıkan muhtarlık kavgasında, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile Eyüp ve Adem Kaplan tabancayla öldürülmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

        Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Kasım 2022'deki karar duruşmasında, Cuma O. 3 kez müebbet, 7 sanık ise 3 ay 22 gün ile müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. 10 yıl hapis cezasına mahkum edilen V.O hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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