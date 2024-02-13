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        Gaziantep'te valizinde uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yol uygulaması sırasında içerisinde 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu bulunan valizin sahibi yolcu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:00
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        Gaziantep'te valizinde uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yol uygulaması sırasında içerisinde 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu bulunan valizin sahibi yolcu tutuklandı.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca Nurdağı ilçesindeki yol denetimlerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde, E.G'ye ait valizde 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı, mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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