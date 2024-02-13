Gaziantep'te valizinde uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yol uygulaması sırasında içerisinde 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu bulunan valizin sahibi yolcu tutuklandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yol uygulaması sırasında içerisinde 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu bulunan valizin sahibi yolcu tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca Nurdağı ilçesindeki yol denetimlerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde, E.G'ye ait valizde 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı, mahkemece tutuklandı.
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