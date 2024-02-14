Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
GAZİANTEP'teevlerinin önünde oyun oynayan Emrah Fak'a (3) otomobil çarptı. Küçük çocuk, hastanede kurtarılamadı.
GAZİANTEP'teevlerinin önünde oyun oynayan Emrah Fak'a (3) otomobil çarptı. Küçük çocuk, hastanede kurtarılamadı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi´nde meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan Emrah Fak'a, 27 ASF 643 plakalı otomobil çarptı. Küçük Emrah, yola savruldu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılmadı.
Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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