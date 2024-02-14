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        Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

        GAZİANTEP'teevlerinin önünde oyun oynayan Emrah Fak'a (3) otomobil çarptı. Küçük çocuk, hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:07 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:10
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        Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
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        GAZİANTEP'teevlerinin önünde oyun oynayan Emrah Fak'a (3) otomobil çarptı. Küçük çocuk, hastanede kurtarılamadı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi´nde meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan Emrah Fak'a, 27 ASF 643 plakalı otomobil çarptı. Küçük Emrah, yola savruldu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılmadı.

        Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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