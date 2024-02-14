Gaziantep'te otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şirinevler Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Emrah Fak'a, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Yakınlarının Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne götürdüğü çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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