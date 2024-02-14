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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:25 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:25
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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Şirinevler Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Emrah Fak'a, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

        Yakınlarının Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne götürdüğü çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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