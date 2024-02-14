Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.
Güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde geniş alanda çift kale maç yapıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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