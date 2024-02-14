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        Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:26
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        Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.

        Güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde geniş alanda çift kale maç yapıldı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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