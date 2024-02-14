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        Gaziantep'te Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı düzenlenecek

        Gaziantep'te düzenlenecek "14. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM)" 21 Şubat'ta kapılarını açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 17:18 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:18
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        Gaziantep'te Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı düzenlenecek
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        Gaziantep'te düzenlenecek "14. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM)" 21 Şubat'ta kapılarını açacak.

        Gaziantep Sanayi Odası'ndan (GSO) yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayesinde, GSO, Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Ziraat Odası'nın destekleriyle Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuar, 21-24 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

        Fuarda, tarım makineleri, ekipmanları ve aksesuarları, traktör ve ekipmanları, biçerdöver, çapa makinesi ve diğer makine üreticileri, biçerdöver, iş makineleri, ürün işleme makineleri, ürün ambalajlama, paketleme makineleri, ürün depolama makineleri ve sistemleri, drone, solar enerji, yem, fidancılık, tohum ve gübre, yöresel ürünler gibi ürün grupları ile kooperatifler yer alacak.

        270'e yakın marka ve firmanın temsil edileceği fuarda, Gaziantep, Ankara, Eskişehir, Manisa, Balıkesir, Sinop, Nevşehir, Denizli, Muş, Afyon, Düzce, Mersin, Burdur, İstanbul, İzmir, Aydın, Kilis, Konya, Sakarya, Şanlıurfa, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş illerinden gelen firmaların ürünleri sergilenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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