Gaziantep’te PKK şüphelisi tutuklandı

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Gaziantep’te PKK/KCKPYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCKPYD/YPG Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında H.B. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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