Gaziantep'te alacak kavgası; 1 ölü
GAZİANTEP'te alacak nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurulan Akın Kaya (23) yaşamını yitirdi.
GAZİANTEP’te alacak nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurulan Akın Kaya (23) yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, dün gece saatlerinde Savcılı Mahallesi’nde meydana geldi. Akın Kaya alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu kişi ya da kişilerle çıkan tartışmada tabancayla vuruldu. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaya’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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