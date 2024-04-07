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        Gaziantep'te alacak kavgası; 1 ölü

        GAZİANTEP'te alacak nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurulan Akın Kaya (23) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 11:37 Güncelleme: 07.04.2024 - 11:40
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        Gaziantep'te alacak kavgası; 1 ölü
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        GAZİANTEP’te alacak nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurulan Akın Kaya (23) yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, dün gece saatlerinde Savcılı Mahallesi’nde meydana geldi. Akın Kaya alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu kişi ya da kişilerle çıkan tartışmada tabancayla vuruldu. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaya’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Polis, olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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