Gaziantep'te 19 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Gaziantep'te hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü S.K'nın Şehitkamil ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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