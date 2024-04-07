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        Gaziantep'te 19 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:28 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:28
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        Gaziantep'te 19 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü S.K'nın Şehitkamil ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

        Operasyonla yakalanan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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