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        Gaziantep FK, Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 20:08 Güncelleme: 06.04.2024 - 20:08
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        Gaziantep FK, Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, geniş alanda çift kale maçla sona erdi.

        Güneydoğu temsilcisi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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