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        Soluk borusuna cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir okulun öğretmeni, soluk borusuna cisim kaçan ve nefessiz kalan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 20:07 Güncelleme: 05.04.2024 - 20:07
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        Soluk borusuna cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir okulun öğretmeni, soluk borusuna cisim kaçan ve nefessiz kalan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Turgut Özal Ortaokulunda görevli Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Bilnur Öztürk, okulun kantininde nefes almakta zorlanan 8'inci sınıf öğrencisi Yavuz Rüzgar Ağcabey'i fark etti.

        Hızlıca Ağcabey'in yanına giden Öztürk, Heimlich manevrasını uyguladı. Öztürk'ün müdahalesinin ardından Ağcabey'in nefes alması normalleşti.

        Daha sonra diğer arkadaşları tarafından Ağcabey'e su ikram edildi.

        Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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