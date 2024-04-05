Ormanları korumak için üretilen "terminatör böcekler" doğaya salındı

Bu böceklerle verilen mücadele sayesinde doğal dengenin bozulmadığını dile getiren Topçu, "Bu kapsamda işletmemiz bünyesindeki Biyolojik Mücadele Laboratuvarında üretilen 20 bin terminatör böcek, çam kese zararlılarının bulunduğu ormanlara bırakıldı ve zararlılarla biyolojik mücadeleye başlandı." diye konuştu.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, AA muhabirine, bu böceklerin, ormanların korunması ve doğal dengenin sağlanması amacıyla üretildiğini söyledi.

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