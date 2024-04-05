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        Ormanları korumak için üretilen "terminatör böcekler" doğaya salındı

        Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen 20 bin terminatör böcek (calosoma sycophanta), Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki alana bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:23 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:23
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        Ormanları korumak için üretilen "terminatör böcekler" doğaya salındı
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        Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen 20 bin terminatör böcek (calosoma sycophanta), Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki alana bırakıldı.

        Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, AA muhabirine, bu böceklerin, ormanların korunması ve doğal dengenin sağlanması amacıyla üretildiğini söyledi.

        Bu böceklerle verilen mücadele sayesinde doğal dengenin bozulmadığını dile getiren Topçu, "Bu kapsamda işletmemiz bünyesindeki Biyolojik Mücadele Laboratuvarında üretilen 20 bin terminatör böcek, çam kese zararlılarının bulunduğu ormanlara bırakıldı ve zararlılarla biyolojik mücadeleye başlandı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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