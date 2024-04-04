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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin mazbatasını aldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Fatma Şahin, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:48 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:48
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin mazbatasını aldı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Fatma Şahin, mazbatasını aldı.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için AK Parti'den aday gösterilen ve yeniden belediye başkanı seçilen Şahin'e mazbatası, Gaziantep Adliyesi Konferans Salonu'nda İl Seçim Kurulu Başkanı Atilla Kasapoğlu tarafından verildi.

        Şahin, yaptığı konuşmada, yol arkadaşlarına ve gazetecilere emeklerinden dolayı teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine olan güvenine layık olmaya çalışacaklarını söyledi.

        Seçim sürecinde parti teşkilatının gece gündüz demeden büyük gayret gösterdiğini anlatan Şahin, teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

        Doğduğu şehre üçüncü dönem de hizmet edeceği için mutlu olduğunu belirten Şahin, "Makamın büyük bir sınav olduğuna, hemşehrilerimizin doğumdan ölüme kadar yanında olmamız gerektiğine, onların dualarıyla millete hizmet etmemiz gerektiğine inanmış olan bir takımın parçasıyız. Bu bilinçle de hizmet belediyeciliğine devam edeceğiz." diye konuştu.

        Programa AK Parti milletvekilleri Mehmet Eyup Özkeçeci, İrfan Çelikaslan, Mesut Bozatlı, İl Başkan Vekili Murat Şerbetçi ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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