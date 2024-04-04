Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin mazbatasını aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Fatma Şahin, mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için AK Parti'den aday gösterilen ve yeniden belediye başkanı seçilen Şahin'e mazbatası, Gaziantep Adliyesi Konferans Salonu'nda İl Seçim Kurulu Başkanı Atilla Kasapoğlu tarafından verildi.

Şahin, yaptığı konuşmada, yol arkadaşlarına ve gazetecilere emeklerinden dolayı teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine olan güvenine layık olmaya çalışacaklarını söyledi.