Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan görevi devraldı

        CHP'den Nizip Belediye Başkanı seçilen Ali Doğan, görevi Mehmet Sarı'dan devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 10:27 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan görevi devraldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP'den Nizip Belediye Başkanı seçilen Ali Doğan, görevi Mehmet Sarı'dan devraldı.

        31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, CHP'den Nizip Belediye Başkanı seçilen Ali Doğan, ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı.

        Daha sonra belediye binasına geçen Doğan, önceki dönem Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Sarı'dan görevi devir aldı.

        Hizmetlerinden dolayı Sarı'ya teşekkür eden Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ise, partili, partisiz herkese eşit mesafede yaklaşacak ve Nizip'e en güzel hizmetleri yapacaklarını belirtti.

        Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Hiç kimseye ayrımcılık yapmadan ve herkese eşit mesafede olacağımıza ve bunun yanında bugün devir aldığımız Nizip Belediyesi’nde çalışan görev yapan hiçbir memurumuzun ve hiçbir işçi kardeşimizin işine ve hayatına dokunulmayacağına buradan söz veriyorum. Artık seçim bitmiştir. Artık hizmet etme ve gönüllere dokunma zamanı bir kez daha tüm Nizip halkına teşekkür ediyorum."

        Görevi teslim eden Sarı ise Belediye Başkanı Doğan'a görevinde başarılar dileyerek 20 yıllık süreçte Nizip'e güzel hizmetlerde bulunduklarını söyledi.

        Önemli olan baki kubbede hoş bir sada bırakmak olduğunu ifade eden Sarı, "Nizip hizmetin en güzeline ve en iyisine layık bir yer bu hizmetlerle ilgili temel alt yapılar gerçekleştirdik bundan sonrası yeni belediye başkanımız ve ekibinin üst yapısını tamamlayarak hayata geçirmesidir. Belediye olarak güzel bir ekip ile çalıştık bundan sonrasında da yine aynı şekilde çalışılacağına ve Nizip'e hizmet edileceğine inanıyor bu duygu ve düşüncelerle Belediye Başkanımız Ali Doğan'a ve tüm meclis üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Yeni Brexit kapıda mı?
        Yeni Brexit kapıda mı?
        Beşiktaş'ta Fernando Santos kritik viraja giriyor
        Beşiktaş'ta Fernando Santos kritik viraja giriyor
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Bariyerleri yıktı! Denize uçtu! Uçurumda son!
        Bariyerleri yıktı! Denize uçtu! Uçurumda son!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Tayvan depreme nasıl hazırlıklı hale geldi?
        Tayvan depreme nasıl hazırlıklı hale geldi?
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Kira gelir vergisi beyanında yarın son gün
        Kira gelir vergisi beyanında yarın son gün
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Van seçim süreci değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Van seçim süreci değerlendirmesi
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Kamyona yandan çarptı! Yaşlı kadının feci ölümü!
        Kamyona yandan çarptı! Yaşlı kadının feci ölümü!
        AYM'den gecekondu kararı
        AYM'den gecekondu kararı
        12 yaşındaki şüpheli okula neden silahlı saldırı düzenledi?
        12 yaşındaki şüpheli okula neden silahlı saldırı düzenledi?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 3 yaşındaki çocuğun derin dondurucuda ölü bulunmasına ilişkin...
        Gaziantep'te 3 yaşındaki çocuğun derin dondurucuda ölü bulunmasına ilişkin...
        Gaziantep'te yılda bin 800 sokak hayvanı tedavi ediliyor
        Gaziantep'te yılda bin 800 sokak hayvanı tedavi ediliyor
        Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina'nın davasında 1 sanığa ağırlaştırılmış...
        Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina'nın davasında 1 sanığa ağırlaştırılmış...
        Nurdağı'nda seçim sonuçlarına itiraz edildi
        Nurdağı'nda seçim sonuçlarına itiraz edildi
        İslahiye Kaymakamı Soylu, kütüphanede en çok kitap okuyanlara plaket verdi
        İslahiye Kaymakamı Soylu, kütüphanede en çok kitap okuyanlara plaket verdi
        Gaziantep FK, Ankaracügü maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Ankaracügü maçının hazırlıklarına başladı