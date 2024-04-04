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        Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu mazbatasını aldı

        AK Parti'den Şahinbey Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet İhsan Tahmazoğlu, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:20 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:20
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        Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu mazbatasını aldı
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        AK Parti'den Şahinbey Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet İhsan Tahmazoğlu, mazbatasını aldı.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şahinbey ilçesinde yeniden belediye başkanı seçilen Tahmazoğlu, Gaziantep Adliyesi Konferans Salonu'nda, Şahinbey İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nail Özdemir'den mazbatasını aldı.

        Şahinbey halkına teşekkür eden Tahmazoğlu, "Aldığımız oy oranına baktığımızda halkımızın bize olan güveni artarak devam ediyor. Arkamızda halkın gücü bizim çalışma azmimizi ve gücümüzü artırıyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Şahinbey için çok daha güçlü hizmetler yapmaya kararlıyız." dedi.

        Törene, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Eyup Özkeçeci, İrfan Çelikaslan ve teşkilat mensupları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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