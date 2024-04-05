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        İslahiye Kaymakamı Soylu, çocuklarla buluştu

        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, çocuklarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 12:03 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:03
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        İslahiye Kaymakamı Soylu, çocuklarla buluştu
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        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, çocuklarla bir araya geldi.

        Kaymakam Soylu, geçici yaşam alanında kaymakamlık tarafından oluşturulan merkezde, özel çocuklarla bir araya geldi.

        Etkinlikte öğrencilerle vakit geçiren Soylu, resim etkinliğinde onlarla birlikte ellerini renkli boyalarla boyayarak serilen branda üzerine el izlerini çıkardı.

        Soylu, "Devletin tüm imkanlarıyla sizin ve ailelerinizin yanınızda olduğunu unutmayın." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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