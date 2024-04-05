İslahiye Kaymakamı Soylu, çocuklarla buluştu
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, çocuklarla bir araya geldi.
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, çocuklarla bir araya geldi.
Kaymakam Soylu, geçici yaşam alanında kaymakamlık tarafından oluşturulan merkezde, özel çocuklarla bir araya geldi.
Etkinlikte öğrencilerle vakit geçiren Soylu, resim etkinliğinde onlarla birlikte ellerini renkli boyalarla boyayarak serilen branda üzerine el izlerini çıkardı.
Soylu, "Devletin tüm imkanlarıyla sizin ve ailelerinizin yanınızda olduğunu unutmayın." dedi.
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