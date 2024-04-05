Gaziantep'te trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Gaziantep-Kahramanmaraş çevre yolunda aynı istikamette seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 PP 6515 plakalı otomobil ile 34 JD 1685 plakalı otomobil çarpıştı.

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