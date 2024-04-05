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        Gaziantep'te trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 18:56 Güncelleme: 05.04.2024 - 18:56
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        Gaziantep'te trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Gaziantep-Kahramanmaraş çevre yolunda aynı istikamette seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 PP 6515 plakalı otomobil ile 34 JD 1685 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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