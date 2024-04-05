Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

GAZİANTEP'teiki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 PP 6515 plakalı otomobil ile 34 JD 1685 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri otomobillerde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 4 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.