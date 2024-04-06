TFF'den 950 depremzede öğrenciye Milli Takım forması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde Ramazan bayramı öncesi ‘Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası’ kapsamında depremzede 950 öğrenciye Milli Takım forması hediye etti.

İslahiye Pınarbaşı İlk-Ortaokulundaki Ramazan Bayramı öncesindeki buluşmaya, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, TFF yönetim kurulu üyeleri katıldı. TFF heyeti sohbet ettiği öğrencilere Milli Takım forması, şapka ve çeşitli hediyeler dağıttı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, depremzedelerin her zaman yanında olduklarını belirterek, ”Türkiye Futbol Federasyonu olarak tüm ülkemizi büyük bir yasa boğan 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığımız ‘Omuz omuza dayanışma ve yardımlaşma kampanyası’ ile depremin ilk gününden bu yana depremzede vatandaşlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ramazan Bayramı öncesinde depremin en çok etkilediği İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki depremzede öğrencilerimizle bir araya gelerek onlara Milli Takım forması hediye ederek yüzlerini güldürmek ve mutlu oldukları görmek istedik” dedi.