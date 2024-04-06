Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
GAZİANTEP'te, önünde seyreden kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Muhammed Reşit (42), yaşamını yitirdi.
GAZİANTEP’te, önünde seyreden kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Muhammed Reşit (42), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Arabanyolu Caddesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Reşit’in
kullandığı plakasız motosiklet aynı yöne giden 27 AD 245 plakalı kamyona çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Muhammed Reşit’in yaşamını yitirdiğini belirledi. 7 çocuk babası Reşit’in cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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