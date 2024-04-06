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        Gaziantep'te iki otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüleri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:29 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:29
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        Gaziantep'te iki otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüleri yaralandı.

        Gaziantep-Nurdağı kara yolu Sakçagözü Mahallesi mevkisinde, sürücüleri öğrenilemeyen 27 RA 301 plakalı otomobil ile 02 ABM 140 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüleri, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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