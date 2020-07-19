İslahiye'de orman yangını; 3 hektar alan zarar gördü



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep),(DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yangında, 3 hektar alandaki örtü ve ağaçlar zarar gördü.

Alaca Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda, öğleden sonra yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgârın etkisiyle yayılan yangına ihbar üzerine ekipler müdahale etti. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine Gaziantep ve Kahramanmaraş Orman İşletme müdürlüklerine bağlı 10 arazöz, 5 su tankı, 2 iş makinesi ile yangına müdahale edildi. Hatay'dan gelen 3 helikopter de ekiplere havadan destek verdi. Ekiplerin 1,5 saat süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 3 hektar alandaki örtü ve ağaçlar zarar gördü. Ormandaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-07-19 18:26:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.