Fadıloğlu’ndan yeni rektöre hayırlı olsun ziyareti

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Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Arif Özaydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, yeni dönemin Gaziantep Üniversitesi için hayırlı olması temennisinde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GAÜN Rektör’ü Prof. Dr. Arif Özaydın ve ekibine başarılılar diledi. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi dilekleri için Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür etti.

Ziyarete Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun yanı sıra başkan yardımcıları Murat Özgüler, Hayri Özkeçeci ve Mehmet Ali Korkmaz katıldı.

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