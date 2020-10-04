GKV'den 4 Ekim hayvanları ve canlıları koruma günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GKV'den 4 Ekim hayvanları ve canlıları koruma günü mesajı

İHA

GKV'den 4 Ekim hayvanları ve canlıları koruma günü mesajı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri 4 Ekim Hayvanları ve Canlıları Koruma günü etkinliklerini pandemi süreci nedeniyle bu yıl evlerinde kutlayarak evcil hayvanlarıyla çektirdikleri fotoğraflarını ve yaptıkları resimleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Çan dostlarımıza sahip çıkalım" çağrısında bulundular.
Her yıl çeşitli etkinliklerle kutladıkları 4 Ekim Hayvanları ve Canlıları Koruma günü pandemi nedeniyle evlerinde kutlayarak sosyal medya hesaplarından duyuran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri hayvanların insanlar için en iyi dost olduğunu ifade ederek sokak hayvanlarına gerekli yardımın yapılması çağrısında bulundular. GKV Özel İlkokulu öğrencileri evlerinde bakımlarını üstlendikleri çeşitli hayvanlarla çektirdikleri fotoğrafları paylaşarak “Pandemi sürecinde hepimiz evlerimizden çıkmadık. Bu süreçte en yakın dostlarımız kedilerimiz, köpeklerimiz, kuşlarımız ve diğer evcil hayvanlarımız oldu. Onlarla moral bulduk, onlarla stres attık. Hayvanları korumak hepimizin ortak görevi olmalı. Bizler sadece evlerimizde bakımını üstlendiğimiz hayvanlarımıza değil, çeşitli hayvan derneklerine de zaman zaman mama yardımı yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli etkinliklerle kutladığımız bu güzel günü bu yıl COVID19 salgını nedeniyle bireysel olarak kutluyoruz” dediler. GKV Özel Okullarının çeşitli kademelerinde eğitim öğretim gören diğer öğrencilerde bir birinden farklı etkinliklerle kutlamalara katılmayı ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GAİB ve EİB dijitalleşmede güç birliğine gidecek Ege İhracatçı Birlikleri ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri dijitalleşmede ortak hareket edecek
YEREL HABERLER GAİB ve EİB dijitalleşmede güç birliğine gidecek Ege ...
Kırsal kesim öğrencilerine ilginç destek Üniversite öğrencileri, köy köy gezerek çocuklara içerisinde oyuncak bulunan sabunlar hediye ederek, birbirinden ilginç deneyler yapıyor
YEREL HABERLER Kırsal kesim öğrencilerine ilginç destek Üniversite ...
Güneydoğu'nun tahıl ambarında ayçiçeği çekirdeği sevinci İlk kez 3 yıl önce alternatif ürün olarak ekimine başlanan ayçiçeği çekirdeğinde yüksek rekolte ve fiyat üreticiyi sevindirdi
YEREL HABERLER Güneydoğu'nun tahıl ambarında ayçiçeği çekirdeği ...
Sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi
YEREL HABERLER Sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi
Afrin bombalı saldırısının failleri yakalandı
YEREL HABERLER Afrin bombalı saldırısının failleri yakalandı
Mehmet Büyükekşi: "Sumudica’ya ve takımımıza güveniyoruz" Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Geçtiğimiz Yıldan Daha Azını Beklemiyoruz" "Marius Sumudica futbol tutkusunu en derinden yaşıyor" "Sumudica'nın gördüğü kırmızı kart bize göre çok ağırdı"
YEREL HABERLER Mehmet Büyükekşi: "Sumudica’ya ve takımımıza ...
Mahmood Coffee’den yeni sponsorluk
YEREL HABERLER Mahmood Coffee’den yeni sponsorluk
Araban Belediyesi arazi yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Araban Belediyesi arazi yollarındaki çalışmalarını ...
Gaziantep’te huzur operasyonu: 173 kişiye işlem
YEREL HABERLER Gaziantep’te huzur operasyonu: 173 kişiye işlem
Biri etrafı gözetledi diğeri çaldı
YEREL HABERLER Biri etrafı gözetledi diğeri çaldı
Araban’da beyaz altının hasadı başladı
YEREL HABERLER Araban’da beyaz altının hasadı başladı
Münbiç Belediye Başkan yardımcısı teslim oldu
YEREL HABERLER Münbiç Belediye Başkan yardımcısı teslim oldu
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 36 saat içinde kimin gidip kimin kalacağı belli olacak
YEREL HABERLER Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 36 saat ...
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu’ndan maç sonu açıklamalar
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu’ndan maç sonu açıklamalar
Eddie Newton: "Akıl dışı bir penaltı ile skor belirlendi"
YEREL HABERLER Eddie Newton: "Akıl dışı bir penaltı ile skor ...
Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından
Gabriel Margarit: "Mağlup olmadığımız için mutluyuz"
YEREL HABERLER Gabriel Margarit: "Mağlup olmadığımız için mutluyuz"
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç ...
Gaziantep FK- Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK- Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk ...
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç ...
Pandemi sürecinde ruhsal dayanıklılığı arttırma yöntemleri
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde ruhsal dayanıklılığı arttırma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X