Oğuzeli’nde 35 okula "temiz belgesi"

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme" iş birliği protokolü kapsamında Oğuzeli’nde ‘Okulum Temiz Belgesi’ne başvuran ve belge almaya hak kazanan 35 okula belge takdim töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, video konferans yoluyla katılım sağladığı sertifika törenine Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Necla İnal ile ‘Okulum Temiz Belgesini’ almaya hak kazanan okul müdürleri Oğuzeli Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonundan katılım sağladı.

Okulum Temiz Belgesini’ almaya hak kazanan okul müdürleri belgelerini Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Necla İnal’ın ellerinden aldılar.

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