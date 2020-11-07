Hastanenin giyinme odasından hırsızlık yaptı kameraya yakalandı

Gaziantep'te, bir hastanenin giyinme odasına girerek hırsızlık yapan şüpheli şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir hastanenin giyinme odası olarak kullanılan bölümünde gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan titiz çalışmalar sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs, yakalandı. Şahsın, hırsızlık anlarının öncesi ve giyinme odasına girme anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.