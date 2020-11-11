Şehitkamil’de milyonlarca metrekare yeşil alan oluşturuldu Dikilen yüz binlerce fidan ağaç oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehitkamil’de milyonlarca metrekare yeşil alan oluşturuldu Dikilen yüz binlerce fidan ağaç oldu

İHA

Şehitkamil’de milyonlarca metrekare yeşil alan oluşturuldu Dikilen yüz binlerce fidan ağaç oldu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 2 milyon 40 bin 572 metrekare alanda 190 bin 474 adet fidan toprakla buluşturuldu.
Şehitkamil Belediyesi tarafından yaklaşık 11 yıl önce hayata geçirilen “Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil” projesi kapsamında ilçeye 20 farklı orman kazandırıldı. Yılda 2 defa yapılan fidan dikim etkinliğiyle 20. Etap Şehitkamil Ormanı, Türk yurdu Mahallesi Payamlı mevkiinde hayat bulmuştu. 2 yıl boyunca tüm bakımları ve sulaması yapılan fidanların büyük bir bölümü ağaç oldu. Parklardaki yeşil alanlar hariç sadece Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil projesi kapsamında 20 etapta ilçeye 2 milyon metrekareden fazla yeşil alan kazandırdıkları bilgisini veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu konudaki çalışmalarını görev süreleri boyunca sürdüreceklerini söyledi.
Gelecek nesillerimiz için 20 adet orman oluşturduk
Şehitkamil’deki yeşil alanların artmasını sağlayacak çalışmaların aralıksız süreceğini vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ‘Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil’ projesini yıllardır yürütüyoruz. Geçmişte büyüklerimiz Dülük’ün fidanlarını dikmeseydi, bugün o gölgemiz olmayacaktı. Yeşili, nüfusa bağlı olarak artırmak zorundayız. Önceden bu kadar araç yoktu, şimdi bu araçların emisyon değerlerinden çevreye verilen zararı azaltmak için yeşil alanları arttırma zorunluluğumuz var. Olmazsa olmazlarımızın başında ağaçlandırma çalışmalarımız geliyor. Özellikle öğrencilerimizin doğa ve ağaç sevgisini artırmak, bilinç oluşturmak için Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve STK’larla beraber ağaçlandırmayı gerçekleştirdik. Fidanları dikmekle kalmıyoruz. Fidanları diktikten sonra yaklaşık 2 yıl bu fidanlarımızın sulamasını yapıyoruz. Ormanın etrafını tel örgü ile çevirip 2 yıl bakımını yapıyoruz. Ağaçlar belli bir yetişkinliğe ulaştıktan sonra doğal ortamdaki gelişimine bırakıyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmalarında boyumuzu aşan ağaçlarımız yetişti. Bugüne kadar diktiğimiz fidanların tutma oranları yüzde 95 seviyesindedir. Gelecek nesillerimizi düşünerek, gelecek nesillerimizin bizzat kendi elleriyle diktikleri fidanlarla oluşturduğumuz 20 farklı ormanla bugüne kadar 2 milyon 40 bin 572 metrekare alanda 190 bin 474 adet fidanı toprakla buluşturduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversiteli Rojbin'in şüpheli ölümü
YEREL HABERLER Üniversiteli Rojbin'in şüpheli ölümü
Çorap içerisinde silah sevkıyatına darbe
YEREL HABERLER Çorap içerisinde silah sevkıyatına darbe
Üniversite öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu
Korona virüs kurallarına uymayan 747 kişiye ceza
YEREL HABERLER Korona virüs kurallarına uymayan 747 kişiye ceza
Araban’dan yetim ve öksüzleri mutlu edecek dev proje Türkiye genelindeki 335 bin yetim ve öksüze organik oyuncak hediye edilecek
YEREL HABERLER Araban’dan yetim ve öksüzleri mutlu edecek dev ...
SANKO Hastanesinden gazetecilere indirim
YEREL HABERLER SANKO Hastanesinden gazetecilere indirim
"Masada kalırsın" denilince 25 kilo verdi Doktor doktor gezen hasta, çareyi Hatem’de buldu
YEREL HABERLER "Masada kalırsın" denilince 25 kilo verdi Doktor ...
Yabancı öğrencilere uzaktan eğitim ile Türkçe öğretiliyor
YEREL HABERLER Yabancı öğrencilere uzaktan eğitim ile Türkçe ...
Gaziantep’teki dev operasyonda 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi 863 personelin katıldığı drone destekli operasyonda yaklaşık 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’teki dev operasyonda 2,5 kilo uyuşturucu ...
SANKO Üniversitesinden ar-ge stratejileri ortak akıl toplantısı Online düzenlenen toplantılara, Türkiye’nin önde gelen bilim ve sağlık sektörü temsilcileri katıldı
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesinden ar-ge stratejileri ortak akıl ...
Ciğer, kırmızı etin tahtına kuruldu Ciğer fiyatı et fiyatını geçti Ciğer fiyatı 2 ayda 20 TL zamlandı
YEREL HABERLER Ciğer, kırmızı etin tahtına kuruldu Ciğer fiyatı et ...
Gaziantep'te 747 kişiye koronavirüs cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 747 kişiye koronavirüs cezası
Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde 60 sürücüye ceza
YEREL HABERLER Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde 60 ...
Gaziantep'te 5 mahallede uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 5 mahallede uyuşturucu operasyonu: 23 ...
Vali Gül ve Emniyet Müdürü Zeybek’ten denetim
YEREL HABERLER Vali Gül ve Emniyet Müdürü Zeybek’ten denetim
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi (2)
YEREL HABERLER 853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli ...
Gaziantep’te hırsızlık zanlıları yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te hırsızlık zanlıları yakalandı
Gaziantep'te film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu Polis ekiplerini gören uyuşturucu taciri damdan dama atlayarak kaçmaya çalıştı Şahsın kaçma anları drone kamera ile saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te film sahnelerini aratmayan uyuşturucu ...
GAÜN’den Atatürk konferansı
YEREL HABERLER GAÜN’den Atatürk konferansı
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi
YEREL HABERLER 853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli ...
Şahinbey'de gözlemevi için çalışmalara başlandı
YEREL HABERLER Şahinbey'de gözlemevi için çalışmalara başlandı
GTB, üye firmalarını UR-GE projeleriyle dünya pazarlarına taşıyor
YEREL HABERLER GTB, üye firmalarını UR-GE projeleriyle dünya ...
Gaziantep’te 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 10 Kasım mesajı
Gaziantep'te sertifikalı tohum üretimine başlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te sertifikalı tohum üretimine başlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X