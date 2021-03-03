Gaziantep'te belediye işçilerinin maaşına yüzde 20,6 zam Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 557 TL oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te belediye işçilerinin maaşına yüzde 20,6 zam Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 557 TL oldu

İHA

Gaziantep'te belediye işçilerinin maaşına yüzde 20,6 zam Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 557 TL oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve HAKİŞ sendikası tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediye işçilerinin maaşına yüzde 20,6 zam yapılarak, en düşük belediye işçisi maaşı 3 bin 557 TL oldu.
Onat Kutlar Tiyatro Salonunda düzenlenen toplu iş sözleşmesi programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HAKİş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika başkanları ve çok sayıda işçi katıldı. Toplu iş sözleşmesinin imzalanması ile belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 20,6 zam yapıldı. Yüzde 20,6 zam yapılmasının ardından en düşük belediye işçisi maaşı 3 bin 557 TL oldu. Yaklaşık 7 bin işçiyi etkileyecek olan zam oranını memnuniyetle karşılayan belediye işçileri, sloganlar atarak ve halay çekerek yeni zam oranını coşkuyla kutladı.

“Bugün 6 bin 317 arkadaşımıza toplu sözleşme yapıyoruz”
Eski toplu iş sözleşmesinden bugüne kadar sayının arttığını ifade eden HAKİŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu tablonun oluşmasında özellikle kamudaki taşeron sisteminin ortadan kaldırılıp kamuda çalışan hem yerel yönetimlerin hem de kamudakiler dahil arkadaşlarımızın kamuda çalışan işçiler olarak bugünlere gelmesinde emeği geçen bu sürecin mimari Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bir önceki toplu iş sözleşmesini hatırlayalım. Bazı arkadaşlarımız hatırlayacak. Diğer şirketteki arkadaşlarımız için ilk defa toplu sözleşme yapıyoruz. O zamanlarda 890 arkadaşımız adınaydı bugün 6 bin 317 arkadaşımız adına toplu sözleşme yapıyoruz. Bunun mimarı Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’dir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah, yeni ve güzel toplu sözleşmelerde görüşmek dileğiyle Rabbim yolunuzu ve yolumuzu aydınlatsın. İnşallah, toplu iş sözleşmemiz hepimiz için, ülkemiz için, Gaziantep için, belediyemiz için, çalışanlar için hayırlı olur” dedi.
Bir işçi kızı olduğunu ve zorlu bir süreçle eğitimini tamamladığını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, işçi maaşları konusunda hassas olduğunu ifade etti. Bakanlık yaptığı yıllarda yaşadığı zorlu süreçlerden bahseden Şahin, “Değerli arkadaşlar çok çabuk unutuyoruz. Gelişmiş ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki makası kapatmaya başlamıştık. 1725 Aralıklar olmasaydı, 15 Temmuzlar olmasaydı. Kişi başına düşen milli gelir 15 bin dolarlara çıkmıştı. Sürekli bir fren, sürekli bir engel ama başımızda Cumhurbaşkanımız ve milletimizin alın terini akıtan işçilerimiz sayesinde bunların hepsini aşa aşa gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sizler bizim her şeyimizsiniz, canımız, ciğerimizsiniz”
İşçilere verdiği önemden bahseden Şahin, işçilere "bizim her şeyimizsiniz" diyerek, “Yetimin, yoksulun, mağdurun, muhtacın duası bize bağlı. Hepimize bağlı. Bir Fatma Şahin hiçbir şey. Yanında sizler olursanız ağaç yaprağıyla gürler. Bu şehir alın teri ve işçi şehri. İşçi mutluysa bu şehirde mutludur. İşçi güvendeyse bu şehir güvendedir. Dolayısıyla üzerimizde büyük bir vebal var. 7 bin askerimiz var. Sizler bizim her şeyimizsiniz, canımız, ciğerimizsiniz, gözümüzün nurusunuz. Burada dükkan sizin. Allah’ın iyiliği güzelliği büyütelim. Rabbim zaten iyiliği güzelliği büyütenlerle beraber olacak. Biz gayret edelim, zafer Allah’tan olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çin aşısında Türk müjdesi SANKO Üniversitesi'nde Koronavirüs aşısı araştırması Coronavac aşısı uygulanan bin 70 sağlık çalışanında tek doz aşıdan sonra antikor oluşumu yüzde 77,5 oldu Prof. Dr. Ayşen Bayram: "Veriler, ikinci doz aşıdan sonra aşılananların çok büyük kısmının korona virüse karşı bağışık duruma geçecekleri yönünde araştırmacıları umutlandırdı"
YEREL HABERLER Çin aşısında Türk müjdesi SANKO Üniversitesi'nde ...
Zabıtalar, pazarda buldukları parayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Zabıtalar, pazarda buldukları parayı sahibine teslim ...
Akademide yetişen yetenekler profesyonel kulüplere transfer oluyor Başkan Fadıloğlu: "Başarılar uzun emeklerin ürünü"
YEREL HABERLER Akademide yetişen yetenekler profesyonel kulüplere ...
Tedbirleri ihlal eden 263 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Tedbirleri ihlal eden 263 kişiye para cezası
Gaziantep'te sokak hayvanları için iş birliği
YEREL HABERLER Gaziantep'te sokak hayvanları için iş birliği
Ekonomik fırsatların desteklenmesi için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Ekonomik fırsatların desteklenmesi için protokol ...
Garsonluktan şirketler gurubuna uzanan başarı hikayesi 2 kişi ile başladı şimdi 700 kişiye istihdam sağlıyor
YEREL HABERLER Garsonluktan şirketler gurubuna uzanan başarı ...
Askıda kalan yüz yıllık kanlı aşk mektubu Müzedeki bir tutam saç ile kanlı mektubun hikayesi yürek burkuyor
YEREL HABERLER Askıda kalan yüz yıllık kanlı aşk mektubu Müzedeki ...
(Özel haber) Başarısıyla kadın futboluna ışık tutuyor Türkiye’nin en genç kadın teknik direktörünün başarı dolu hikayesi
YEREL HABERLER (Özel haber) Başarısıyla kadın futboluna ışık ...
PKK'nın alıkoyduğu uzman çavuştan Gara iddiası Şırnak’ta 10 yıl önce PKK'nın kaçırdığı Uzman Çavuş Kemal Ekinci: "Gara'da yaşananlar 10 yıl önceden kurgulandı"
YEREL HABERLER PKK'nın alıkoyduğu uzman çavuştan Gara ...
Gaziantep'te 500 bin makaron ele geçti
YEREL HABERLER Gaziantep'te 500 bin makaron ele geçti
HKÜ’de hukuk konuşuldu
YEREL HABERLER HKÜ’de hukuk konuşuldu
Gaziantep'te 8 kapkaç olayına karışan 7 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 8 kapkaç olayına karışan 7 şüpheli ...
Şifa kaynağı bitkiler online satılıyor
YEREL HABERLER Şifa kaynağı bitkiler online satılıyor
Gaziantep'te bir depoya makaron baskını
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir depoya makaron baskını
Kapkaç zanlıları kameralardan da polisten de kaçamadı
YEREL HABERLER Kapkaç zanlıları kameralardan da polisten de kaçamadı
Mehmet Altıparmak: “Bir hata yaptık ve bedelini ödedik”
YEREL HABERLER Mehmet Altıparmak: “Bir hata yaptık ve bedelini ...
Ricardo Sa Pinto: “Üç puanı Jefferson’a armağan ediyorum”
YEREL HABERLER Ricardo Sa Pinto: “Üç puanı Jefferson’a armağan ...
Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçının ardından
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç ...
Gaziantep FK- Gençlerbirliği: 2-1
YEREL HABERLER Gaziantep FK- Gençlerbirliği: 2-1
KOM'dan sahte içki operasyonu: 294 şişe ele geçirildi
YEREL HABERLER KOM'dan sahte içki operasyonu: 294 şişe ele geçirildi
Gaziantep'te kentin görünümü değişecek
YEREL HABERLER Gaziantep'te kentin görünümü değişecek
Gaziantep FK - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)