Gaziantep'te belediye işçilerinin maaşına yüzde 20,6 zam Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 557 TL oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve HAKİŞ sendikası tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediye işçilerinin maaşına yüzde 20,6 zam yapılarak, en düşük belediye işçisi maaşı 3 bin 557 TL oldu.

Onat Kutlar Tiyatro Salonunda düzenlenen toplu iş sözleşmesi programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HAKİş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika başkanları ve çok sayıda işçi katıldı. Toplu iş sözleşmesinin imzalanması ile belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 20,6 zam yapıldı. Yüzde 20,6 zam yapılmasının ardından en düşük belediye işçisi maaşı 3 bin 557 TL oldu. Yaklaşık 7 bin işçiyi etkileyecek olan zam oranını memnuniyetle karşılayan belediye işçileri, sloganlar atarak ve halay çekerek yeni zam oranını coşkuyla kutladı.



“Bugün 6 bin 317 arkadaşımıza toplu sözleşme yapıyoruz”

Eski toplu iş sözleşmesinden bugüne kadar sayının arttığını ifade eden HAKİŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu tablonun oluşmasında özellikle kamudaki taşeron sisteminin ortadan kaldırılıp kamuda çalışan hem yerel yönetimlerin hem de kamudakiler dahil arkadaşlarımızın kamuda çalışan işçiler olarak bugünlere gelmesinde emeği geçen bu sürecin mimari Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bir önceki toplu iş sözleşmesini hatırlayalım. Bazı arkadaşlarımız hatırlayacak. Diğer şirketteki arkadaşlarımız için ilk defa toplu sözleşme yapıyoruz. O zamanlarda 890 arkadaşımız adınaydı bugün 6 bin 317 arkadaşımız adına toplu sözleşme yapıyoruz. Bunun mimarı Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’dir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah, yeni ve güzel toplu sözleşmelerde görüşmek dileğiyle Rabbim yolunuzu ve yolumuzu aydınlatsın. İnşallah, toplu iş sözleşmemiz hepimiz için, ülkemiz için, Gaziantep için, belediyemiz için, çalışanlar için hayırlı olur” dedi.

Bir işçi kızı olduğunu ve zorlu bir süreçle eğitimini tamamladığını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, işçi maaşları konusunda hassas olduğunu ifade etti. Bakanlık yaptığı yıllarda yaşadığı zorlu süreçlerden bahseden Şahin, “Değerli arkadaşlar çok çabuk unutuyoruz. Gelişmiş ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki makası kapatmaya başlamıştık. 1725 Aralıklar olmasaydı, 15 Temmuzlar olmasaydı. Kişi başına düşen milli gelir 15 bin dolarlara çıkmıştı. Sürekli bir fren, sürekli bir engel ama başımızda Cumhurbaşkanımız ve milletimizin alın terini akıtan işçilerimiz sayesinde bunların hepsini aşa aşa gidiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Sizler bizim her şeyimizsiniz, canımız, ciğerimizsiniz”

İşçilere verdiği önemden bahseden Şahin, işçilere "bizim her şeyimizsiniz" diyerek, “Yetimin, yoksulun, mağdurun, muhtacın duası bize bağlı. Hepimize bağlı. Bir Fatma Şahin hiçbir şey. Yanında sizler olursanız ağaç yaprağıyla gürler. Bu şehir alın teri ve işçi şehri. İşçi mutluysa bu şehirde mutludur. İşçi güvendeyse bu şehir güvendedir. Dolayısıyla üzerimizde büyük bir vebal var. 7 bin askerimiz var. Sizler bizim her şeyimizsiniz, canımız, ciğerimizsiniz, gözümüzün nurusunuz. Burada dükkan sizin. Allah’ın iyiliği güzelliği büyütelim. Rabbim zaten iyiliği güzelliği büyütenlerle beraber olacak. Biz gayret edelim, zafer Allah’tan olacak” diye konuştu.

