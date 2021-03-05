Gaziantep'te kentin tarihi dokusu korunuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tarihi dokusunu korumak ve nesilden nesile devamlılığını sağlamak amacıyla Bakırcılar başta olmak üzere Eskiciler, Haphapçı, Külekçi, Hasırcı, Kendirci, Attar ve Köşker çarşılarında bakım onarım çalışmaları yapılıyor.

Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep’in geçmişine ışık tutacak tarihsel yapısını onarmak ve kültürel yapısını gelecek nesillere aktarmak adına Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEP Şube Müdürlüğü ekipleri zamanla olumsuz hava şartlarından, zararlı egzoz gazlarından kaynaklı imalatların tahrip olması nedeniyle bakımonarım çalışmalarına girişti. Bu kapsamda “Bakırcılar Çarşısı Saçak, Oluk, Kiremit ve Üst Örtü Yenileme İşi” projesine istinaden Bakırcılar, Eskiciler, Haphapçı, Külekçi, Hasırcı, Kendirci, Attar ve Köşker çarşılarını da kapsayan toplamda 8 sokak ve 280 dükkân yeni görünümüne kavuşacak.

Proje ile kentteki tarihi dokuyu gelecek nesillere doğal hali ile bırakmak, bölge halkının mahallesine ve kentine aidiyetini güçlendirmek, yapıların sokak, cadde bütününde düzenli, özgün görsel siluetini ortaya çıkarmak istenirken ayrıca kentin ekonomisine ve turizmine katkı da sağlamak amaçlanıyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesince sürdürülen bu çalışmalar sırasında, bölgedeki esnaf ve vatandaşlar tarihe sahip çıkmanın bilinci ile karşılıklı hoşgörü ve anlayış göstererek bu yapıların sosyal yaşamdaki yerlerini almasında önemli bir rol üstleniyor.

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