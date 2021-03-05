Gaziantep'te kentin tarihi dokusu korunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te kentin tarihi dokusu korunuyor

İHA

Gaziantep'te kentin tarihi dokusu korunuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tarihi dokusunu korumak ve nesilden nesile devamlılığını sağlamak amacıyla Bakırcılar başta olmak üzere Eskiciler, Haphapçı, Külekçi, Hasırcı, Kendirci, Attar ve Köşker çarşılarında bakım onarım çalışmaları yapılıyor.
Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep’in geçmişine ışık tutacak tarihsel yapısını onarmak ve kültürel yapısını gelecek nesillere aktarmak adına Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEP Şube Müdürlüğü ekipleri zamanla olumsuz hava şartlarından, zararlı egzoz gazlarından kaynaklı imalatların tahrip olması nedeniyle bakımonarım çalışmalarına girişti. Bu kapsamda “Bakırcılar Çarşısı Saçak, Oluk, Kiremit ve Üst Örtü Yenileme İşi” projesine istinaden Bakırcılar, Eskiciler, Haphapçı, Külekçi, Hasırcı, Kendirci, Attar ve Köşker çarşılarını da kapsayan toplamda 8 sokak ve 280 dükkân yeni görünümüne kavuşacak.
Proje ile kentteki tarihi dokuyu gelecek nesillere doğal hali ile bırakmak, bölge halkının mahallesine ve kentine aidiyetini güçlendirmek, yapıların sokak, cadde bütününde düzenli, özgün görsel siluetini ortaya çıkarmak istenirken ayrıca kentin ekonomisine ve turizmine katkı da sağlamak amaçlanıyor.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesince sürdürülen bu çalışmalar sırasında, bölgedeki esnaf ve vatandaşlar tarihe sahip çıkmanın bilinci ile karşılıklı hoşgörü ve anlayış göstererek bu yapıların sosyal yaşamdaki yerlerini almasında önemli bir rol üstleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Menengiç kahvesi AB kapısında
YEREL HABERLER Menengiç kahvesi AB kapısında
Kuzen cinayetinde gerçek ortaya çıktı Kuzeni tarafından öldürülen gencin olay yerine, kendisini emniyete şikayet eden muhtarı öldürmek için gittiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kuzen cinayetinde gerçek ortaya çıktı Kuzeni ...
GTB’de stres yönetimi eğitimi
YEREL HABERLER GTB’de stres yönetimi eğitimi
Alexandru Maxim: “Beşiktaş maçından 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum”
YEREL HABERLER Alexandru Maxim: “Beşiktaş maçından 3 puan ...
Maxim: Performansımın düştüğünü düşünmüyorum
YEREL HABERLER Maxim: Performansımın düştüğünü düşünmüyorum
Gaziantepliler korona virüsü 'Beyran' ile alt etti Gastronomi kentinin vazgeçilmez lezzeti bağışıklık sistemini kuvvetlendirdi, kentin risk haritası sarıya döndü
YEREL HABERLER Gaziantepliler korona virüsü 'Beyran' ile alt ...
Uzman Diyetisyen Gülen Mavi Canlı Anka’da
YEREL HABERLER Uzman Diyetisyen Gülen Mavi Canlı Anka’da
Bakkallar hem zincir hem sanal marketlere karşı mücadele veriyor
YEREL HABERLER Bakkallar hem zincir hem sanal marketlere karşı ...
MHP ihracatçıların konteyner sorununu TBMM'ye taşıdı
YEREL HABERLER MHP ihracatçıların konteyner sorununu TBMM'ye taşıdı
Binadan kopan taş parçalarının çocuğun başına düşmesi kamerada
YEREL HABERLER Binadan kopan taş parçalarının çocuğun başına düşmesi ...
Kaldırımda yürüyen çocuğun üzerine taş düştü Kafasına düşen taşla yaralanan çocuk tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kaldırımda yürüyen çocuğun üzerine taş düştü Kafasına ...
Genç şoför, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Genç şoför, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Haber alınamayan şoför, evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Haber alınamayan şoför, evde ölü bulundu
Gaziantep'te 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 15 bin paket kaçak sigara ele ...
Korona virüs denetimlerinde 342 kişiye ceza
YEREL HABERLER Korona virüs denetimlerinde 342 kişiye ceza
Prof. Dr. Sinan Canan’a yoğun ilgi Sarıca: Düşünce tarzımıza ve bakış açımıza yeni pencereler kazandırmalıyız
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sinan Canan’a yoğun ilgi Sarıca: Düşünce ...
En Ekonomik Enerji: Güneş enerjisi
YEREL HABERLER En Ekonomik Enerji: Güneş enerjisi
Kadınlar Şahinbey'in kurslarında Kuran-ı Kerim okumayı öğreniyor
YEREL HABERLER Kadınlar Şahinbey'in kurslarında Kuran-ı Kerim ...
Sa Pinto: “Şu an Türkiye’nin en iyi takımı Beşiktaş"
YEREL HABERLER Sa Pinto: “Şu an Türkiye’nin en iyi takımı Beşiktaş"
Gaziantep'te Türk-Alman yatırım, ekonomi ve iş birliği günü toplantısı GSO tarafından düzenlenen toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve yatırım fırsatları ele alındı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Büyük bir potansiyele sahip Gaziantep'i Alman yatırımcıların daha iyi tanımaya ihtiyacı var” “Gaziantep’te iş insanlarımızın vize işlemlerini yapabilecekleri bir ofis açılmasını istiyoruz” Federal Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz: “Gaziantep, sanayisiyle uluslararası değere sahip bir şehir”
YEREL HABERLER Gaziantep'te Türk-Alman yatırım, ekonomi ve iş ...
İbrahim Ay’ın annesi Nükhet Ay gözyaşlarıyla defnedildi
YEREL HABERLER İbrahim Ay’ın annesi Nükhet Ay gözyaşlarıyla ...
Operasyonda başarılı olan polislere ödül
YEREL HABERLER Operasyonda başarılı olan polislere ödül
Gaziantep Valisi Gül: Rehavete kapılırsak kazanımlarımızı kaybederiz (2)
YEREL HABERLER Gaziantep Valisi Gül: Rehavete kapılırsak ...
Sa Pinto: Türkiye'nin en iyi takımına karşı oynayacağız
YEREL HABERLER Sa Pinto: Türkiye'nin en iyi takımına karşı ...